Matteo Gabbia titolare con il Milan

Nel Milan impegnato nella tournée negli Stati Uniti c’è un ragazzo che si sta ritagliando spazi e consensi.

Lui è Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999 cresciuto nelle giovanili rossonere e l’anno scorso in prestito alla Lucchese, in Serie C.

Dopo un buon mondiale Under 20 da protagonista, mister Marco Giampaolo lo ha convocato per il ritiro con la Prima Squadra e gli sta dando fiducia.

Nella notte, contro il Bayern Monaco, Gabbia è stato schierato da titolare al centro della difesa al fianco di Strinic. I bavaresi hanno vinto 1-0 ma il fagnanese ha retto bene il palcoscenico contro una delle squadre più importanti al mondo.