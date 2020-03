Parcheggi liberi per medici ed infermieri

I dipendenti degli ospedali di Varese avevano sollevato il problema nei giorni scorsi: “Perché – avevano chiesto – in un momento così delicato, di totale emergenza, dobbiamo pagare il parcheggio?”.

E anche i sindacati si erano mobilitati per ottenere l’intervento del sindaco Galimberti: “Registriamo positivamente il riconoscimento delle istituzioni per il lavoro svolto dagli operatori sanitari, lasciati per troppo tempo ai margini della considerazione collettiva, quasi come se la tutela della salute fosse un diritto scontato e, tutto sommato, marginale, rispetto ad altre questioni ritenute più importanti dal dibattito pubblico e politico – scrive la FIALS Laghi e Alto Milanese – .

Chiediamo però il rilascio di un permesso temporaneo che consenta al personale che opera nelle strutture sanitarie (Presidi Ospedalieri del Ponte, del Circolo – Fondazione Macchi e presso la sede di viale Monterosa) di parcheggiare liberamente nelle strade adiacenti al luogo di lavoro senza limiti di tempo e gratuitamente. Il tempo è prezioso e non può essere utilizzato per la ricerca di un parcheggio” .

E oggi, domenica 15 marzo, è arrivato l’intervento del Comune di Varese: il sindaco Davide Galimberti ha firmato venerdì il provvedimento sindacale che prevede l’accesso libero sulle corsie preferenziali per chi fa le consegne ad anziani e persone sole come la protezione civile e le altre associazioni di volontariato impegnate nel servizio, per il personale medico, infermieri tutto il personale sanitario e ausiliario, e per le Forze dell’ordine nonché per chi effettua consegne a domicilio di beni prima necessità e farmaci.

E ancora, sosta libera per chi lavora negli ospedali e per le forze dell’ordine di Varese. Dunque un provvedimento che si rivolge a tutta la struttura in queste ore impegnata nell’emergenza. Misure che saranno in vigore da domani, lunedì 16 marzo, e varranno per tutta la durata della crisi sanitaria. A stabilirlo è una ordinanza sindacale che il sindaco Davide Galimberti ha firmato lo scorso venerdì e sarà operativa da lunedì. “Ai medici, infermieri, personale ospedaliero e forze dell’ordine va il nostro ringraziamento più grande perché in questi giorni stanno svolgendo un lavoro eccezionale, fondamentale ed essenziale a tutela della nostra salute – spiegano dall’amministrazione – Vista anche la riduzione del servizio di trasporto pubblico introduciamo questa misura pensando a tutti coloro che sono in prima linea nella battaglia contro questo virus, come tutto il personale sanitario, la protezione civile e le forze dell’ordine. Tale misura consente inoltre di rendere più celeri le consegne a domicilio così da ridurre ulteriormente gli spostamenti”.

Per le persone coinvolte basterà esporre sul cruscotto copia dell’iscrizione all’ordine professionale o autorizzazione dell’ente per cui si presta servizio (polizia, struttura sanitaria, protezione civile).