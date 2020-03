Perché noi infermieri dobbiamo pagare il parcheggio?

Buonasera, sono un infermiera dell’Ospedale del Ponte.

Vi scrivo per portare a conoscenza gli abitanti della provincia di Varese del disagio che viviamo quotidianamente io ed i miei colleghi. Esprimo la mia (e non solo mia ) indignazione perché anche in questo momento di emergenza, continuiamo regolarmente a pagare i parcheggi in zona ospedale. Il fatto che noi dipendenti dobbiamo pagare è già ridicolo di per sé ma è ancora peggio soprattutto perché

– in passato è stato sospeso il pagamento dei parcheggi sotto il periodo natalizio (dicembre 2019) per agevolare i commercianti o comunque incentivare la gente ad andare a fare acquisti

– si fanno i flash mob per ringraziarci ed osannare medici ed infermieri perché stiamo affrontando questo momento di emergenza

– si leggono post su Facebook dove la gente e le istituzioni non fanno altro che paragonarci a degli eroi

Le sigle sindacali non hanno concluso mai nulla. Addirittura qualche collega ha pensato di lasciare un biglietto esposto per eventuali controlli da parte della Polizia Locale (vedi foto, biglietto non mio).

Ritengo sia assurdo pagare il (salato) parcheggio tutti i giorni, tralasciando il fatto che per trovarne uno libero, ci dobbiamo recare in zona ospedale anche un’ora e mezza prima dell’inizio del turno e la sera, andare a recuperare le nostre auto in zone buie e malfamate con tutti i rischi del caso.

Chiedo urgentemente che il Comune si svegli ed invito gli abitanti di Varese di pensare bene la prossima volta che andranno alle urne.

Un’infermiera

Oggi, domenica 15 marzo, è arrivato il provvedimento del Comune di Varese:

Accesso libero sulle corsie preferenziali per chi fa le consegne ad anziani e persone sole come la protezione civile e le altre associazioni di volontariato impegnate nel servizio, per il personale medico, infermieri tutto il personale sanitario e ausiliario, e per le Forze dell’ordine nonché per chi effettua consegne a domicilio di beni prima necessità e farmaci. E ancora, sosta libera per chi lavora negli ospedali e per le forze dell’ordine di Varese. Dunque un provvedimento che si rivolge a tutta la struttura in queste ore impegnata nell’emergenza.

Misure che saranno in vigore da domani, lunedì 16 marzo, e varranno per tutta la durata della crisi sanitaria. A stabilirlo è una ordinanza sindacale che il sindaco Davide Galimberti ha firmato lo scorso venerdì e sarà operativa da lunedì. “Ai medici, infermieri, personale ospedaliero e forze dell’ordine va il nostro ringraziamento più grande perché in questi giorni stanno svolgendo un lavoro eccezionale, fondamentale ed essenziale a tutela della nostra salute – spiegano dall’amministrazione – Vista anche la riduzione del servizio di trasporto pubblico introduciamo questa misura pensando a tutti coloro che sono in prima linea nella battaglia contro questo virus, come tutto il personale sanitario, la protezione civile e le forze dell’ordine. Tale misura consente inoltre di rendere più celeri le consegne a domicilio così da ridurre ulteriormente gli spostamenti”.

Per le persone coinvolte basterà esporre sul cruscotto copia dell’iscrizione all’ordine professionale o autorizzazione dell’ente per cui si presta servizio (polizia, struttura sanitaria, protezione civile).