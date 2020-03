Parchi pubblici chiusi a Laveno Mombello: il sindaco Ercole Ielmini l’ha annunciato come ulteriore misura di prevenzione (foto di repertorio).

«Anche se i dati sulla nostra provincia appaiono meno critici che in altre zone questa è l’ora della massima responsabilità. Non buttiamo via tutti i grandi sforzi che stiamo facendo; i nostri comportamenti faranno la differenza. Per questo mi fa arrabbiare vedere ancora persone non aver colto l’importanza dell’isolamento sociale» spiega Ielmini. «Le belle giornate non devono ingannarci che sia arrivato il tempo del risveglio, ma quello di tenere duro. Ci sarà il tempo e modo per riprendere i nostri spazi, la nostra quotidianità, le nostre abitudini.

Il sindaco spiega che verranno «intensificati i controlli nel territorio cittadino, con particolare attenzione al lungolago di Cerro e Laveno, per la verifica della sussistenza del possesso dei requisiti per lo spostamento delle persone fisiche».

«Siamo responsabili verso noi stessi, i nostri famigliari e l’intera comunità; non portiamo i figli al parco giochi, non facciamoci prendere dalla voglia di andare a correre sulla ciclabile o dal desiderio di una passeggiata sul lungolago perché se in tanti lo facciamo, anche solo per svagarci un po’, questi luoghi diventerebbero affollati».