“Più lavaggi nelle strade, la sanificazione non serve”

Maggiori passaggi nelle strade per lavarle con i detergenti usuali: è questa la scelta che il comune di Varese ha fatto, anche seguendo le indicazioni fornite da regione e Ats Insubria su precisa richiesta del sindaco di Varese e degli altri sindaci interessati al chiarimento.

E’ questa la risposta indiretta della Giunta alle richieste dei consiglieri Esposito e Galparoli, di Forza Italia

La lettera di risposta ai sindaci di Ats infatti si esprime così:

«Sono pervenute richieste da parte di alcuni sindaci di Indicazioni in merito all’utilità di sanificare con prodotti disinfettanti strade, piazze e luoghi aperti In genere. Si informa che nulla è pervenuto sull’argomento, nè da parte degli Organismi Statali né da “parte della Regione Lombardia e che, al momento. non sussiste alcuna indicazione igienico­-sanitaria a che ciò venga messo in atto. Resta salva, naturalmente, la prassi della consueta pulizia delle strade che viene normalmente eseguita e che potrà essere (se possibile) utilmente incrementata nella frequenza di esecuzione».