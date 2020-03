Forza Italia chiede nuove iniziative al comune contro il Coronavirus

Forza Italia chiede di più al comune contro il coronavirus.

Due consiglieri comunali, Domenico Esposito e Piero Galparoli, propongono alla giunte delle azioni più incisive.

Entrambi chiedono, in particolare, innanzitutto la sanificazione delle strade, come già succede a Busto Arsizio.

Per Galparoli, le azioni da mettere in campo oltre a questa, sono ancora due: un coordinamento di volontari per assistenza domiciliare ai varesini più bisognosi come già fatto a Bergamo (Nel frattempo, il comune ha emesso una ordinanza per aiutare gli over 75 soli. ndr) e la chiusura di tutti i parchi cintati come già fatto a Milano.