Pontemagico 2020, identità “G-local-e”

Prende il via la diciottesima edizione di Pontemagico, la manifestazione internazionale delle arti organizzata dal Comune di Lavena Ponte Tresa, che si propone come “un viaggio alla riscoperta della storia e delle tradizioni, un’occasione per recuperare beni artistici e ricordare luoghi e persone”.

«La conferenza stampa di presentazione del festival è stata annullata ma ho deciso comunque di presentare i concorsi perché, mai come oggi, scrivere può diventare un momento di evasione per la nostra mente». Con queste parole Valentina Boniotto, assessore alla cultura per il Comune di Lavena Ponte Tresa, presenta il bando e il regolamento per partecipare ai concorsi (uno letterario, l’altro artistico) dell’edizione 2020 della kermesse italo-svizzera.

Il cuore del progetto culturale Pontemagico, è da sempre il concorso dedicato al racconto, finalizzato all’estro letterario dei magici scrittori che creeranno una storia sul tema scelto per l’edizione 2020, ossia “Ti racconto il mio paese”, che può essere l’occasione per ripensare al passato, alla situazione di questo momento o per ricordare il proprio paese d’origine.

Nello stesso contesto è indetto il concorso finalizzato alla realizzazione di una scultura o installazione scultorea pubblica ambientale. Il finalista avrà la possibilità di realizzare una scultura o installazione in uno spazio pubblico, con l’obiettivo di valorizzare l’arte contemporanea e il territorio sul quale verrà collocata l’opera.

Il tema è libero e l’opera entrerà a far parte di un progetto più ampio ed articolato, “Il sentiero dell’arte”, che punta a valorizzare le bellezze naturali del territorio attraverso installazioni d’arte contemporanea, e che attualmente comprende cinque opere d’arte.

La manifestazione si terrà ad aprile e si chiuderà a settembre, con la cerimonia di premiazione dei vincitori.

Qui trovate storia e regolamenti del concorsi Pontemagico 2020