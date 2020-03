Il Premio Chiara Giovani semplifica la partecipazione: tutto online. In queste difficili settimane l’imperativo per tutti è quello di stare a casa ed uscirne solo per lo stretto indispensabile. Preso atto di ciò, e con la convinzione che questi giorni di isolamento collettivo possano essere un momento proficuo per dedicarsi alle attività culturali, soprattutto per i tantissimi studenti che si sono ritrovati senza scuola né università, gli Amici di Piero Chiara hanno deciso di venire loro incontro e di semplificare le modalità di partecipazione al Premio Chiara Giovani 2020, il concorso di scrittura creativa dedicato a ragazzi/e tra i 15 e i 25 anni.

Nello specifico, per partecipare sarà sufficiente inviare il racconto breve (scritto a partire dalla traccia “Acqua”, nel limite massimo di seimila battute) e la documentazione richiesta mediante l’apposita pagina del sito web del Premio; viene invece tolto l’obbligo di inviare per posta il materiale cartaceo.