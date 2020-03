Riaprono alcune biblioteche del sistema Valle dei Mulini

Le biblioteche ed i servizi bibliotecari della provincia di Varese sono ancora condizionati fortemente dai provvedimenti ministeriali presi anche per questa settimana, che permettono l’apertura delle biblioteche con una serie di restrizioni che evitino assembramenti e situazioni pericolose a livello sanitario.

Così mentre molte biblioteche in via cautelativa proseguono con la chiusura, altre assicurano l’accesso ai cittadini in modo contingentato solo per la restituzione o il ritiro di documenti. Il sistema bibliotecario valli dei Mulini comunica in tempo reale aperture sulla propria pagina facebook e sul blog, per permettere ai tanti lettori (oltre il 16% dei cittadini sono utenti delle biblioteche) di poter passare queste giornate con una buona lettura a fargli compagnia.

E per chi non può muoversi? Le proposte per questa settimana fatte da parte del sistema verteranno sulla riscoperta di grandi classici disponibili gratuitamente online, che verranno riproposti sia in formato pdf sia in audiolibri sempre sulla pagina Facebook del sistema.

In attesa dei prossimi classici che verranno proposti, per chi volesse nonostante le restrizioni ed in modo sicuro andare in biblioteca, ecco un elenco di alcune delle sedi aperte ( ognuna con restrizioni particolari di accesso come previsto dal decreto)

Cantello: aperta martedì e giovedì pomeriggio, venerdì e sabato mattina

Castiglione Olona: aperta martedì, giovedì e venerdì pomeriggio, mercoledì e sabato mattina

Castronno: aperta mercoledì e giovedì pomeriggio, sabato mattina

Daverio: aperta martedì, mercoledì, giovedì e sabato pomeriggio

Induno Olona: aperta da martedì a venerdì tutti i pomeriggio, e le mattine del martedì, giovedì, venerdì e sabato

Locate Varesino: aperta martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio, sabato mattina

Lonate Ceppino: aperta da lunedì a venerdì pomeriggio e sabato mattina

Malnate: aperta martedì, giovedì, venerdì pom e sabato mattina

Marchirolo: aperta da lunedì a venerdì pomeriggio, e le mattine del martedì e sabato

Morazzone: aperta martedì, giovedì e sabato mattina

Oggiona con Santo Stefano: aperta lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio, martedì e sabato mattina

Vedano Olona: aperta da lunedì a giovedì pomeriggio, e sabato pomeriggio

Venegono Inferiore: aperta martedì, giovedì e venerdì pomeriggio, sabato mattina

Il servizio di prenotazioni online è sospeso fino all’8 marzo, mentre l’elenco delle biblioteche aperte è in aggiornamento continuo e che se avete particolari necessità relative a prenotazioni o dubbi sulle aperture potete inviare mail al sistema bibliotecario sistemabibliotecario@comune.malnate.va.it