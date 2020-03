Una mattina per ripulire i boschi di via per Besnate

Una mattina di lavoro per ripulire – almeno parzialmente – la via per Besnate, strada tra i boschi e i campi alla periferia di Gallarate, che soffre (ne abbiamo parlato in passato) dell’odioso fenomeno dell’abbandono di rifiuti.

Una iniziativa organizzata “dal basso”, da un gruppetto di persone che ha voluto così mettere mano all’ambiente cittadino.

«Ci siamo attivati con la pulizia, purtroppo parziale, di via Besnate a Gallarate: dico parziale poichè il pattume è parecchio e non sono bastati sei sacchi di spazzatura» spiega Riccardo Maffioli, che insieme al padre e a due amici ha lavorato per un’intera mattina.

Il gruppetto di volontari ha informato il Comune, per poi procedere al conferimento dei rifiuti (in altre realtà iniziative autonome hanno avuto qualche “effetto collaterale” ed è sempre bene muoversi coordinandosi con le istituzioni). L’idea è di replicare anche in futuro, magari con una forma di coordinamento con l’ente pubblico: «Da una goccia magari riusciamo a pulire il nostro bel territorio e cerchiamo di combattere con i fatti la maleducazione e inciviltà di non poche persone».

Via per Besnate, come anche i boschi a Madonna in Campagna, soffrono dell’odioso fenomeno dell’abbandono di rifiuti (ne abbiamo già parlato in passato) anche per la vicinanza della piattaforma ecologica: non sono rari i casi di persone che, trovando chiusa la piattaforma, decidono di disfarsi dei rifiuti in modo illecito, abbandonandoli nel bosco attiguo.