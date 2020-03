Ruba in supermercato, trovato con tre coltelli a serramanico

I carabinieri della stazione di Azzate, sabato, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne operaio albanese che aveva rubato in un supermercato.

I militari dell’Arma sono intervenuti nei presso di un supermercato della zona e hanno sorpreso l’operaio che aveva rubato due confezioni di olio lubrificante per motori e una scheda di memoria sd card, rompendo la placca antitaccheggio.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di tre coltelli a serramanico. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida a disposizione dell’autorità giudiziaria.