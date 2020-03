“Scelgo il territorio, aiuto il territorio”, acquisti locali per il periodo di isolamento

“Scelgo il territorio, aiuto il territorio”. Questo il nome del progetto, che sarà presentato domani, venerdì 20 marzo, alle ore 14.00 in conferenza stampa via streaming (disponibile Emanuele Monti, e dal sindaco di Casciago, Mirko Reto. . Questo il nome del progetto, che sarà presentato domani, venerdì 20 marzo, alle ore 14.00 in conferenza stampa via streaming (disponibile quia pa ) dal Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia,, e dal sindaco di Casciago,

«Dopo avere ascoltato le necessità di molti piccoli rivenditori e produttori locali e di molte famiglie, ora costrette a non uscire di casa, abbiamo pensato che questo progetto possa aiutare molte persone – spiegano Monti e Reto – hanno da subito aperto la progettualità e la collaborazione a molte persone ed aziende vicine al nostro territorio. Abbiamo così coinvolto alcuni partners da subito e speriamo che molti altri partners ed operatori si facciano avanti per supportare l’iniziativa sia come partners tecnici che come sponsor».

«Si tratta di un importante servizio a favore della nostra comunità – proseguono – che va ad aiutare sia le famiglie, durante questo periodo di quarantena, sia le aziende del territorio che si trovano ovviamente in difficoltà economiche».

L’approvvigionamento verrà fatto a domicilio – sottolineano Monti e Reto – il servizio è riservato agli operatori della provincia di Varese. Le aziende della filiera agro-alimentare, che volessero aderira, possono scrivere all’indirizzo – sottolineano Monti e Reto – il servizio è riservato agli operatori della provincia di Varese. Le aziende della filiera agro-alimentare, che volessero aderira, possono scrivere all’indirizzo info@scelgoilterritorio.it , fornendo nome azienda, foto o video prodotti disponibili, elenco comuni nei quali si può fare servizio a domicilio, recapiti (mail, telefono, sito internet) e giorni e orari di apertura».

«Questo progetto – concludono – servirà anche a sostenere economicamente gli ospedali del territorio».