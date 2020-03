Casciago lancia l’iniziativa “Compra a Km0, rischi a Km0”

In tempi di emergenza coronavirus, con tutti costretti a stare nelle rispettive abitazioni e uscire il meno possibile, c’è chi pensa a come favorire il commercio locale.

Il sindaco di Casciago Mirko Reto, imprenditore nel ramo del packaging e del food, si è così inventato uno slogan, “Compra a Km0, Rischi a Km0”.

«Lo proporrò anche agli altri amministratori del territorio – spiega Reto -. L’idea è semplice, ed è quella di favorire gli acquisti a Km0, dando un po’ di respiro ai nostri produttori locali che sono una risorsa e un pregio per il nostro territorio. A Casciago abbiamo fattorie, aziende agricole e produttori diretti, si possono trovare formaggi, uova, latte, carne e verdura, perfino vino, facendo pochi passi a piedi e molti di questi agricoltori e allevatori si sono organizzati con le consegne a domicilio in questo periodo nel quale è meglio che tutti stiano a casa. Mi piacerebbe coinvolgere il maggior numero possibile di agricoltori e produttori locali, in accordo anche con le associazioni di categoria, per replicare l’iniziativa in altri contesti. I casciaghesi da questo punto di vista si sono organizzati e offrono un’ampia gamma di prodotti locali di altissimo livello, ma penso possa essere così anche in altri Comuni, su tutto il territorio provinciale e lombardo».