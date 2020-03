In un momento complicato come quello che stiamo vivendo è importante essere propositivi, non sottovalutando l’emergenza ma liberandosi dalle eccessive paure.

Questa è l’idea che ha spinto Seconda Strada a realizzare una linea di t-shirt, 100% Made in Italy in puro cotone, con grafiche ironico-positive riguardanti il coronavirus.

Galleria fotografica Seconda Strada: forti insieme per la ricerca contro il coronavirus 4 di 9

Il ricavato della vendita di queste Tshirt (disponibili online su secondastrada.com, nei punti vendita Seconda Strada e presso Shop Desigual Varese) sarà in parte devoluto alla ricerca.

Un piccolo contributo che Seconda Strada e i suoi clienti che abbracceranno il progetto “forti insieme contro il coronavirus” vogliono dare per fronteggiare la situazione attuale, convinti che tutti insieme si può fare molto.