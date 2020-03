Il sole è “di passaggio”, giovedì pioggia e neve

Sole, pioggia, poi ancora sole e poi un po’ di neve. Marzo sta rispettando in pieno il proverbio popolare “marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello”. La bella giornata di oggi, in realtà è preludio di un cambiamento che avverrà domani mattina.

Il Centro Geofisico Prealpino prevede per domani, giovedì 5 marzo, l’arrivo di una nuova perturbazione quindi nuvole in aumento con deboli precipitazioni dalla tarda mattinata, via via più diffuse. Limite neve attorno a 600-900 metri, a tratti fiocchi misti a pioggia anche a quote inferiori. Sulla pianura ventilato da est.

Venerdì 6 marzo invece sarà in parte soleggiato ma con nuvolosità variabile e asciutto.