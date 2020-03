Travolta dalla sua auto, muore una donna

Una donna è morta a Luino a seguito di un incidente.

È successo poco prima delle 20 di giovedì 26 marzo in via Cervinia dove, per cause ancora in fase di accertamento, la donna di 65 anni è stata travolta dalla propria autovettura. Per lei non c’è stato nulla da fare: i sanitari sono intervenuti in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica e il decesso è stato constatato sul posto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario. Le indagini sono affidate ai carabinieri.