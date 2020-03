Un convitto per i rinforzi che arrivano da lontano

I rinforzi sanitari hanno bisogno anche di strutture per l’accoglienza. Arriva così la buona notizia della disponibilità di una villa a due piani, in via Nelson Cenci, a Varese, proprio accanto all’Ospedale di Circolo.

E’ una delle proprietà immobiliari dell’ASST dei Sette Laghi che la Direzione ha deciso di destinare a convitto per medici e infermieri che vengono da lontano e devono prendere servizio all’Ospedale di Varese.

Questo convitto, una sorta di bed and breakfast a tariffe agevolate, si propone di offrire un alloggio ai rinforzi che dovessero arrivare in questi giorni di emergenza, in cui anche gli alberghi hanno dovuto chiudere.

Completamente arredato e attrezzato, può ospitare fino a otto persone, in camere doppie, con cucina e aree comuni.