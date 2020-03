Uno striscione per ringraziare chi lavora in ospedale

“Un grazie non indifferente a chi salva la nostra vita”.

È il messaggio scritto su un lenzuolo e visibile questa mattina all’esterno dell’ospedale di Varese, firmato dalla Curva Nord Varese.

All’interno medici, infermieri, tecnici e personale ausiliario del Circolo lavorano ormai a ritmi serrati per assistere pazienti in arrivo soprattutto da fuori provincia, da quei territori che stanno fronteggiando una curva di contagi in crescita esponenziale. Uomini e donne che stanno facendo i miracoli, molto di più di quanto quotidianamente fanno per assistere i malati.

La città ringrazia e sostiene il suo ospedale.