I volontari puliscono le strade di Parabiago

«In soli 100 metri di strada abbiamo raccolto 40 sacchi di rifiuti indifferenziati, 5 di vetro e alluminio, 4 di plastica più un ventilatore, pneumatici, una batteria e un motore d’auto». Sabato 7 marzo i Volontari di Strade Pulite Alto Milanese hanno pulito un tratto di via Borromini a Villastanza, frazione di Parabiago.

Sono Fiorenzo Dozzo, Roberto Bolis, Giorgio Rancilio, Marco Garavaglia e Samuele Salvalalio: in 100 metri di strada hanno raccolto 49 sacchi di spazzatura più altri rifiuti. Sabato 14 marzo si ritroveranno per completare la pulizia del tratto in questione, come questa volta alle 14:15 nel piazzale scuola media Rancilio di Villastanza, in via Pascoli 26.