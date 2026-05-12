Completato il restyling alla biblioteca di Parabiago

La Biblioteca Civica di Parabiago ha ripreso oggi, martedì 12 maggio, la propria attività in via Brisa, all’interno di una sede completamente rinnovata negli arredi e nella struttura.

L’ingresso nei locali rinnovati mostra un ambiente caratterizzato da colori e da una nuova disposizione degli spazi, pensata per accogliere i cittadini in un luogo funzionale. Il ritorno nella sede storica chiude la fase di emergenza durante la quale il servizio è stato garantito nei locali di Villa Corvini.

Il progetto di recupero ha risolto i problemi strutturali che interessavano l’edificio, a partire dal rifacimento integrale del tetto per fermare le infiltrazioni d’acqua. I lavori hanno riguardato anche il rinnovo della facciata e l’installazione di un cappotto termico, interventi necessari per migliorare l’efficienza energetica del comparto. L’operazione ha richiesto un investimento complessivo reso possibile da un finanziamento di 600 mila euro concesso dalla Regione.

I nuovi ambienti offrono una vivibilità superiore per gli studenti e per gli utenti abituali, consolidando la funzione del polo culturale come punto di riferimento cittadino. L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare la Fondazione Per Leggere per la presenza costante e per l’attività di rilancio dei servizi bibliotecari svolta nel periodo del cantiere.