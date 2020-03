Vorrei abbracciare l’ospedale

Buonasera,

scrivo solo perché mi piacerebbe proporre uno slogan: “Abbracciamo l’ospedale“.

Ovvio, sarebbe, come dire, organizzare una giornata per rendere gratitudine a tutti gli ospedali. Organizzare una giornata nazionale con persone per mano facendo il giro di tutte le strade limitrofe gli ospedali abbracciando l’ospedale con un lungo applauso….

Una volta all’anno si può fare, si deve fare…Grazie

Gabriele Lualdi