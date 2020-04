2.000 mascherine lavabili alla farmacia comunale

«Grazie alla efficiente programmazione messa in atto dalla responsabile della nostra farmacia comunale e al lavoro della protezione civile Luino appare in grado di ottemperare alla nuova ordinanza del Presidente della Regione. Sono appena arrivate alla nostra farmacia ulteriori 2.000 mascherine lavabili che si aggiungono alle 7000 monouso distribuite dalla protezione e a quelle gia’ in vendita a prezzo di costo».

Lo dice il sindaco di Luino Andrea Pellicini nel dare la notizia dell’importante arrivo di materiale di prevenzione individuale in città.

«Ricordo che le mascherine non sono un incentivo ad uscire di casa, ma costituiscono un sistema di protezione per attività indispensabili quali la spesa, da effettuare possibilmente solo una volta la settimana per non creare assembramenti e ridurre al minimo i rischi di contagio»