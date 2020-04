Agesp Attività Strumentali guarda alla fase 2: tutti i cantieri che partiranno

Da un paio di settimane Agesp Attività Strumentali sta pianificando il riavvio de i lavori in città. Seppur in smart working l’operatività dei dirigenti e dei tecnici guidati dal presidente Alessandro Della Marra, non si è fermata un attimo: «Tutto questo, ovviamente, in sinergia con il comune e col sindaco che è molto attento su questi aspetti e con tutte le dovute precauzioni in base ai decreti ministeriali e soprattutto alle ordinanze regionali -spiega Della Marra -, Purtroppo per ovvi motivi siamo dovuti stare in parte fermi per più di due mesi, ma Busto Arsizio è una città che non può permettersi di stare ferma a lungo».

Ecco qui alcuni lavori che ripartono:

Lavori stradali:

IN CORSO

– Segnaletica stradale

1. Zona nord – centro/viale Piemonte/viale Cadorna

2. Zona sud – 2 squadre in :Corso Italia/viale rimembranze/via Vespri Siciliani

DA INIZIARE

asfaltatura strade

– 1° lotto in programma Viale Duca d’Aosta, viale Sicilia, via Magnago, via del Chisso, via Biagio Bellotti, via Parravicini, via Statuto, via Monte Grappa, via Adua, via Olgiate Olona, via Zappellini

– 2° lotto in programma Viale Trentino, viale Togliatti, viale Alfieri, viale Boccaccio (tratti), via Bonsignora, via Bevilacqua, via Catullo, via Castellanza/del Roccolo.

Questi due lotti verranno avviati dopo un confronto con il settore opere pubbliche del Comune per evitare interferenze con i futuri lavori dell’illuminazione e con la Polizia Locale per eventuali deviazioni nel corso dei lavori. L’obiettivo è quello di essere più performanti vista anche la situazione di poco traffico che c’è sulle strade in questo momento.

Verde Pubblico:

IN CORSO

– manutenzione ordinaria (sfalcio erba) nelle zone (Zona industriale sacconago e 5 Ponti) e

– manutenzione ordinaria (sfalcio erba) nelle zone (quartieri di Beata Giuliana- Sant’Anna e SS Apostoli) per ora limitatamente ai viali/aiuole…

– sono state consegnate in data odierna le chiavi per permettere l’accesso ai parchi.

– Il personale interno sta provvedendo a bagnare le fioriere in Centro e le nuove piantumazioni (bosco dei bambini, giornata dell’Albero). Inizieranno poi gli interventi di sfalcio (esempio la rotatoria in viale Duce d’Aosta) e di scerbatura principalmente delle piazze in Centro.

Agesp vuole rispondere alle preoccupazioni dei cittadini, e per questo motivo la cura del verde sarà una delle priorità, stando in contatto anche con l’assessore Laura Rogora.

Fabbricati e Cimiteri

IN CORSO

– Messa in sicurezza Solai Palazzo Comunale

– Diserbo e pulizia cimiteri

– Sanificazione palazzo comunale e comando Polizia locale (ULTIMATI)

– Sanificazione sottotetto immobile di Via U. Foscolo (Polizia di Stato – Ultimato)

DA INIZIARE

– Ultimazione parcheggio di Via Bellini

– Adeguamento normativo Scuole Bossi

– Adeguamento normativo scuole Bellotti

– Adeguamento normativo scuole Puricelli

– Adeguamento normativo scuole Galilei

per quello che concerne le scuole, Agesp attende la risposta del Prefetto.

Il giorno 20 aprile prossimo, si procederà all’apertura delle buste per le gare sotto riportate:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO – €400.000,00

Gli interventi, inizieranno il prossimo mese di agosto e sono previsti i seguenti interventi:

Potatura di contenimento di viale Boccaccio, via Rossini, viale Pirandello, viale Borri, via Alba;

Manutenzione straordinaria parco Belloli;

Spalcatura di viale Masaccio;

Contenimento infestanti: sfalcio terreni con Ambrosia;

Rimozione meccanica processionaria.

Le gare in via di conclusione:

ROTATORIA VIALE DIAZ – DUCA D’AOSTA ( TRIBUNALE) – € 490.000,00

Gli interventi inizieranno tra giugno e luglio prossimi

REALIZZAZIONE INTERVENTI PER RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITA’ NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO – ASSE VIALE BOCCACCIO / ALTRI INCROCI – € 210.000,00

Gli interventi, inizieranno il prossimo mese di giugno e riguardano:

1. Interventi sull’Asse di viale Boccaccio:

1.1. Attraversamento pedonale rialzato all’incrocio tra viale Boccaccio e via Bergamo;

1.2. Chiusura varchi lungo l’asse di viale Boccaccio;

1.3. Riqualificazione impianto semaforico all’incrocio tra viale Boccaccio e via Alba;

1.4. Riqualificazione impianto semaforico all’incrocio tra viale Boccaccio e via Cardinal Simone;