Al supermercato si entra in ordine alfabetico

A qualcuno torneranno in mente i ricordi dei banchi di scuola, ma si tratta di una misura necessaria per limitare al minimo gli spostamenti e ridurre così il rischio di contagio da Covid-19. Venerdì 10 aprile il Comune di Varano Borghi con un’ordinanza ha stabilito che i clienti delle attività commerciali sul territorio comunale potranno accedere ai negozi solamente in alcune fasce orarie stabilite in base all’iniziale del proprio cognome. La misura rimarrà in vigore fino al termine dell’emergenza Coronavirus.

«Spesso – afferma l’amministrazione – si registrano lunghe code di utenti nei parcheggi e vicino agli ingressi degli esercizi commerciali, con il rischio di assembramenti dove non è rispettata la distanza sanitaria. Si è quindi ritenuto necessario attuare questa misura in modo da evitare il più possibile ogni tipo di spostamento disordinato».

L’ingresso sarà invece libero per il personale sanitario, quello della Protezione civile, delle forze dell’ordine, della Polizia locale e i membri delle associazioni di volontariato che insieme al comune danno una mano nella gestione dell’emergenza Coronavirus. Chi non rientra in queste categorie e non rispetterà il contenuto dell’ordinanza potrà incorrere in una sanzione amministrativa dall’importo massimo di 50€.

In particolare lo schema stabilito dall’amministrazione per ordinare gli accessi lungo la settimana in base all’iniziale del cognome è:

A-B: lunedì mattina e giovedì pomeriggio,

C-D: giovedì mattina e lunedì pomeriggio,

E-F-G: martedì mattina e venerdì pomeriggio,

H-I-J-K-L-M: venerdì mattina e martedì pomeriggio,

N-O-P-Q-R: mercoledì mattina e sabato pomeriggio,

S-T-U-V-X-Y-Z: sabato mattina e mercoledì pomeriggio,

Domenica invece l’accesso sarà libero.