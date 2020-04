Al via le domande per i buoni spesa

Anche a Monvalle sono aperte le domande per accedere alle misure di solidarietà alimentare. Il comune distribuirà i fondi ai cittadini in condizioni di necessità sotto forma di buoni spesa o carte prepagate per l’acquisto esclusivo di generi di prima necessità.

Le richieste potranno essere sottoposte all’amministrazione a partire dal 6 aprile fino a esaurimento fondi. Ogni nucleo familiare che necessità del sussidio deve compilare il modulo scaricabile dal sito del Comune e inviarlo via mail all’indirizzo protocollo@comune.monvalle.va.it, oppure può contattare telefonicamente i servizi sociali.