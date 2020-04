Angera, minacciava i genitori con un coltello. In casa piante di marijuana per lo spaccio

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 i carabinieri della caserma di Angera hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino di origine albanese, pregiudicato, di 27 anni.

I genitori del ragazzo hanno chiamato il 112 per chiedere un immediato soccorso in quanto loro figlio li stava minacciando in casa con un coltello da cucina.

I Carabinieri, dopo aver fermato il giovane, hanno approfondito i motivi del dissidio e hanno scoperto che in realtà queste condotte vessatorie andavano avanti da anni. Nel corso della perquisizione dell’abitazione hanno poi sequestrato 4 piante di cannabis, 5 grammi di cannabis essiccata ed un bilancino di precisione palesemente riconducibile ad attività di spaccio.

Il ragazzo è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.