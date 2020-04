Annullato il Raduno internazionale dello spazzacamino

Niente fuliggine, nessuna spazzola e soprattutto neanche un viso annerito: l’edizione 2020 del Raduno internazionale dello spazzacamino che per 38 anni ha animato le vie di Santa Maria Maggiore è annullata. Tanto dispiacere e amarezza, ma anche timore per i risvolti sul comparto turistico e commerciale.

Come moltissimi altri eventi in tutta Italia e nel mondo, anche la celebre manifestazione in programma dal 4 al 7 settembre 2020 è stata cancellata a causa dell’epidemia di Covid-19. «Nonostante manchino ancora alcuni mesi alla data di inizio – spiegano Livio Milani e Anita Hofer, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Associazione Nazionale Spazzacamini – abbiamo dovuto prendere questa decisione che ci rattrista molto, ma che è anche l’unica possibile. La pandemia ha ormai coinvolto tutti i paesi che solitamente si ritrovano nella nostra valle per il grande evento di settembre. I gruppi di spazzacamini si organizzano con mesi d’anticipo per ottimizzare viaggi e soggiorni, e non siamo in grado di calibrare le reali ricadute di una presenza così numerosa e variegata in spazi ristretti come quelli di Santa Maria Maggiore e delle altre località della Valle Vigezzo».

«Anche a livello locale – commentano dall’ufficio turistico di Santa Maria Maggiore – gli organizzatori di eventi devono iniziare a fare i conti con questa situazione drammatica, e le grandi manifestazioni come il nostro Raduno che attirano migliaia di partecipanti da tutto il mondo subiscono molto le conseguenze della diffusione planetaria del Coronavirus».

Si è trattato quindi di una scelta difficile, che però non è riuscita a demoralizzare gli organizzatori, che anzi guardano con speranza già alla prossima edizione. «Ringraziamo – aggiungono Milani e Hofer – tutti coloro che da sempre forniscono il proprio contributo per l’organizzazione del raduno. Stiamo già pensando all’appuntamento del 2021, con speranza e determinazione, e siamo convinti che sarà un’edizione ancora più sentita e coinvolgente».