A Santa Maria Maggiore la festa degli Spazzacamini anima la Val Vigezzo
Migliaia di persone, tra visitatori e partecipanti, hanno animato il borgo in occasione di un evento che da oltre quarant’anni celebra una delle figure simbolo della cultura alpina
Nel fine settimana Santa Maria Maggiore ha ospitato la tradizionale Festa degli Spazzacamini, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della Val Vigezzo. Migliaia di persone, tra visitatori e partecipanti, hanno animato il borgo in occasione di un evento che da oltre quarant’anni celebra una delle figure simbolo della cultura alpina.
Il raduno internazionale degli Spazzacamini
La manifestazione, arrivata alla sua 43esima edizione, richiama ogni anno centinaia di spazzacamini provenienti da numerosi Paesi del mondo, riuniti per rendere omaggio a un mestiere antico e profondamente radicato nella storia della valle. Tra i momenti più attesi, il tradizionale corteo della domenica mattina, che ha visto sfilare gli spazzacamini in abiti da lavoro lungo le vie del centro, accolti dal calore del pubblico.
Tra memoria, cultura e partecipazione
Il fine settimana è stato arricchito da iniziative culturali, laboratori per bambini, spettacoli e visite al Museo dello Spazzacamino, punto di riferimento per conoscere la storia di questo mestiere spesso legato all’emigrazione e alla fatica. La festa rappresenta anche un’occasione per valorizzare le tradizioni locali e rafforzare il legame tra passato e presente.
