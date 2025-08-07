Scoperte e denunciate due turiste milanesi per furto e uso indebito di carte di credito in Val Vigezzo

I carabinieri della Stazione di Santa MAria Maggiore, nel Verbano Cusio Ossola hanno denunciato a piede libero due donne milanesi, di 38 e 40 anni, per furto e indebito utilizzo di carte di credito.

L’indagine ha preso avvio all’inizio di giugno, quando un cittadino della zona ha denunciato ai militari lo smarrimento del portafogli e l’utilizzo illecito della sua carta di credito per alcune spese non autorizzate. Poco dopo, il titolare di un supermarket della zona ha sporto denuncia per un furto: due donne, infatti, erano state notate alle casse automatiche mentre non scansionavano tutti i prodotti acquistati, pagando con la carta del denunciante.

Grazie ai filmati della videosorveglianza, i Carabinieri hanno confermato che le stesse donne avevano utilizzato la carta smarrita per altri tre acquisti in negozi della Val Vigezzo. Un dettaglio ha fornito la svolta alle indagini: una delle due, in uno dei supermercati, aveva utilizzato una carta fedeltà intestata a una 40enne milanese. Tramite la targa dell’auto utilizzata e la foto acquisita dalla Motorizzazione, i militari hanno identificato la donna.

Convocata in caserma, ha ammesso i fatti e indicato la complice 38enne, che a sua volta ha confessato. Le due sono state denunciate a piede libero per i reati commessi.