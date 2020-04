Audiofiabe del bosco, da personalizzare

Ha scelto di vivere a Varese l’artista Paola Elena Ferri, scrittrice, istruttrice di canto e fondatrice del portale “Ecoterapia Creativa” in cui unisce le sue diverse esperienze artistiche e professionali (da oltre 10 anni è anche counselor e naturopata) in cui la ricerca del benessere è strettamente legata al contatto con la natura.

Da ricercare anche in questo momeonto in cui è necessario stare a casa.

Da qui l’idea di proporre a grandi e piccini delle “Fiabe del bosco”, da poter personalizzare per ciascuno a seconda delle esigenze con esercizi per il benessere.

Le favole sono dei podcast cui l’artista e naturopata aggiunge, al bisogno, esercizi di respirazione contro lo stress, di concentrazione o motori.

Per maggiori informazioni scrivere a ecoterapiacreativa@gmail.com oppure 392 6590191 (WhatsApp).