Abbiamo bisogno di Comunicazione non violenta

Discussioni infinite, con toni accesi e parole esagerate di cui poi di solito ci si pente. Succede soprattutto ora, costretti a vivere intere giornate, per settimane, mesi (sono già più di due) chiusi in una casa, magari piccola, a stretto contatto con figli, partner o genitori con i quali prima si condivideva al massimo qualche ora la sera.

Proprio questo allora è il momento giusto per uno spazio dedicato alla Comunicazione non violenta. A proporlo è l‘associazione l’Anfora di Travedona Monate che organizza su zoom una conferenza gratuita e aperta a tutti con Gabriele Ciavarra per giovedì 30 aprile alle ore 18.15.

“Quante tensioni, quante discussioni, quanti silenzi avresti preferito evitare? Che effetto sta avendo tutto questo sul tuo umore, sui tuoi pensieri? E sulle tue parole? E sulla disponibilità ad ascoltare quelle di chi ti sta vicino?”, chiede l’esperto nell’introdurre l’iniziativa. Il riferimento è a Marshall B. Rosenberg, ideatore della Comunicazione Non Violenta (CNV), che riteneva di essere cresciuto, come la maggioranza di noi, parlando una lingua che ci spinge a giudicare, a criticare, a condannare e a lamentarci. In qualsiasi ambito della nostra vita. Si tratta di provare a mettere in discussione qualcuna delle nostre abitudini comunicative, magari partendo proprio da quelle che stimolano più dolore, in noi e nei nostri cari.