I cacciatori aiutano la Croce Rossa di Gallarate

I cacciatori scendono in campo per affrontare l’emergenza coronavirus. Le sezioni di Cardano al Campo, Besnate, Somma Lombardo e Casorate Sempione della FIDC – la Federazione Italiana della Caccia – hanno unito le forze e hanno donato 1000 euro alla Croce Rossa di Gallarate.

“Prima di comunicarlo ufficialmente – dichiarano i membri delle sezioni da cui è partita la donazione – volevamo avere conferma dalla Croce Rossa dell’arrivo del bonifico di donazione. Siamo quattro società venatorie associate alla Federazione e abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto in questo momento difficile”.

I 1000 euro alla Croce Rossa di Gallarate fanno parte del pacchetto di donazioni fatte dalla Federcaccia di Varese. In totale sono stati donati 14.500 euro a favore degli Ospedali ed enti di volontariato presenti sul territorio varesino per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per contrastare l’emergenza epidemiologica provocata da Covid-19. 10mila e 50 euro sono stati destinati all’Ospedale di Varese; 1.500 euro all’Ospedale di Busto Arsizio; 800 euro all’Ospedale di Saronno e 1000 euro a SOS Tre Valli.