Casciago piange altri due concittadini colpiti dal coronavirus

Casciago piange altri due cittadini colpiti dal coronavirus. Ne dà notizia il primo cittadino casciaghese Mirko Reto con una nota sul profilo Facebook del Comune. Una, una donna anziana ricoverata in ospedale a Varese, è deceduta a inizio settimana, mentre la seconda è una casciaghese residente all’estero da qualche anno.

Sono tre i decessi per il piccolo comune alle porte di Varese dopo quello del primo caso positivo, un uomo di 78 anni.

Contemporaneamente c’è l’aggiornamento sulle condizioni degli altri contagiati: due sono ricoverati in ospedale in condizioni stabili, mentre il vicesindaco Stefano Chiesa è stato dimesso ed è tornato a casa, dove dovrà stare in quarantena per due settimane.

«Cari concittadini vi aggiorno sulla situazione contagio Covid-19 nel nostro territorio.

Purtroppo a inizio settimana ci ha lasciato un’anziana nostra concittadina ricoverata in ospedale e oggi sono venuto a conoscenza da parte della famiglia che è venuta a mancare in territorio estero un’altra nostra concittadina Olga Graglini.

Porgo da parte di tutta l’amministrazione ad entrambe le famiglie le nostre più sentite condoglianze. Per quanto riguarda gli altri due casi positivi, informo che sono ancora in Ospedale e in condizioni stabili, mentre c’è una buona notizia che incoraggerà tutti e ci darà più forza per affrontare ancora con più determinazione questa emergenza: il vicesindaco Stefano Chiesa è stato dimesso dall’ospedale, è ora in quarantena in piena fase di recupero fino alla completa guarigione .

Vi raccomando di stare in casa , uniti e rispettosi delle regole ne usciremo presto».