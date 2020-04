Ciao Luigino, ci mancherai

Voglio dedicare questo ricordo a mio cognato, non avendo potuto salutarlo con una normale cerimonia funebre

Ciao Luigino!

Più che un cognato eri un fratello a cui chiedere l’aiuto in qualsiasi momento!

Non riusciamo a darci pace per quanto è incredibilmente accaduto all’improvviso per colpa di quel virus letale che non ti ha lasciato scampo che con crudeltà ha ucciso i tuoi programmi, facendo morire anche i nostri sogni.

Dal giorno del tuo ricovero abbiamo cominciato a vivere in un incubo straziante fatto di ansia, angoscia e disperazione perché le notizie arrivavano col contagocce eri diventato un “desaparecido” che oltretutto dal letto dell’ospedale si preoccupava per la nostra salute!

Ci mancherà per sempre il tuo “karaoke” dove eri un maestro inimitabile, ci mancheranno le tue diavolerie e tutti quei marchingegni che andavi a cercare

su internet e nei negozi non vedremo più quelle fantastiche luminarie di Natale, quei meravigliosi presepi che solo tu riuscivi a creare veri capolavori d’arte!

Ci mancheranno le tue grigliate per le quali ti impegnavi anche troppo. Ma, soprattutto, ci mancherà la tua presenza e il tuo affetto perché avevi un cuore grande, grande, grande!

Ciao Luigino, non ti potremo mai dimenticare…

Remo