Controlli dei Carabinieri sulle strade di Busto: 29 multe e 5 denunce

I Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio nei giorni di Pasqua e Pasquetta hanno svolto un servizio coordinato disposto dal comando provinciale di Varese e realizzato, con la finalità di intensificare il controllo del territorio, mediante posti di controllo e posti di blocco lungo le principali arterie di comunicazione. Evidente lo scopo di prevenzione rispetto all’emergenza sanitaria in atto.

Nel corso dei numerosi controlli sono stati identificati e controllati poco meno di 300 soggetti e fermate 172 autovetture.

Tra questi sono stati contravvenzionati in quanto inottemperanti alle vigenti normative ben 29 persone che non sono stato in grado di fornire un giustificato motivo circa la loro presenza sulla strada. inoltre sono stati denunciati in stato di libertà 5 soggetti: uno trovato alla guida della propria vettura in stato di ebbrezza, uno trovato alla guida del proprio veicolo in possesso di sostanze stupefacenti, uno trovato in possesso di un manganello di oltre 40 cm ed uno fermato alla guida di una vettura nonostante avesse la patente revocata.

Il quinto soggetto denunciato inoltre si è reso responsabile durante la notte di Pasqua di danneggiamento di alcuni cartelli stradali del comune di Cavaria con Premezzo; l’uomo in evidente stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze alcoliche ha poi tentato di opporsi al controllo dei Carabinieri intervenuti che invece, per poterlo compiutamente identificare, hanno dovuto procedere alla sua temporanea immobilizzazione forzata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.