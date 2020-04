Covid, deceduto un ospite della casa di riposo Prealpina

Un morto alla Rsa La Prealpina di Cuvio: si tratta di uno degli ospiti della residenza sanitaria per anziani che si trova in località Pora, nel piccolo comune della Valcuvia.

La Prealpina, che fino a pochi giorni fa sembrava essere uno dei tanti presidi immuni dal covid-19 fra quanti ve ne sono nella zona della Valcuvia per fortuna non ancora toccati dal virus, ha non solo il primo contagiato, ma anche il primo decesso della zona.

Lo ha comunicato nella sera di domenica il sindaco di Cuvio Enzo Benedusi.

«In serata ho ricevuto dalle autorità competenti la notizia che una persona, residente presso la Risa Residenza Prealpina dal suo arrivo a Cuvio, è risultata positiva al Covid-19 ed è deceduta nei giorni scorsi».

«Con infinita tristezza rivolgo alla famiglia le più sentite condoglianze, esprimendo, a nome di tutti voi e dell’amministrazione comunale, la mia vicinanza in questo momento così doloroso. Va a loro il nostro pensiero e la nostra preghiera».