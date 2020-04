Deejay speciali per combattere il virus

Deejay speciali per una puntata speciale di un programma radiofonico dove si parla di disabilità.

Da ottobre 2019 è partita una collaborazione tra Radio Village Network e Magari Domani ONLUS.

RVN è una radio on-line di Bodio Lomnago che si può ascoltare sulla pagina ufficiale ( www.radiovillagenetwork.it ) o tramite APP.

Magari Domani ONLUS invece è una Cooperativa Sociale di Gazzada Schianno che si occupa di persone con disabilità. “Magari Domani Web” è frutto di un’idea, nata da un incontro tra Stefano Dani (dj e co-fondatore di RVN) e Riccardo Cogliati (educatore professionale e musicista) che, condividendo la stessa passione per la musica, hanno deciso di condividere anche le loro professioni progettando una trasmissione radiofonica che potesse dare l’opportunità, ai ragazzi del Centro Socio Educativo di Ma.Do., di condividere i loro racconti, le loro esperienze ed un po’ di attualità con il mondo esterno.

La trasmissione stava avendo un buon successo di ascolti, l’ironia dei ragazzi, la simpatia e la sensibilità di dj Stefano stava coinvolgendo sempre più persone che inviavano messaggi e chiamavano in diretta ogni lunedì tra le 14.30 e le 15.30.

Attualmente a causa dell’emergenza sanitaria la trasmissione è stata sospesa ma, giovedì 30.04.2020 dalle ore 20.30 alle ore 22.00 è in programma una puntata speciale di Magari Domani Web per poter permettere ai ragazzi di raccontarsi anche da casa.

«Questi ragazzi sono il top! – dice Stefano Dani . Sono veri, si raccontano in tutta sincerità e non costruiscono la loro immagine ma emergono in tutta la loro spontaneità. Credo che il successo di questo programma sia dovuto proprio a questo. Inoltre si dimostrano sempre più che all’altezza di un programma radiofonico»

Riccardo sostiene che «nel nostro lavoro si parla tanto di inclusione sociale e condivisione, la radio mi è sembrato potesse unire tutto ciò in un modo naturale. La sensibilità di Stefano nei confronti della proposta e l’accoglienza ricevuta da RVN sono due fattori che sono stati fondamentali per introdurre i ragazzi nel contesto radiofonico, e ormai sono di casa, si divertono, si emozionano ed ogni volta ci sorprendono».

Ora non resta che cliccare su www.radiovillagenetwork.it e questa sera, giovedì, ascoltare questa puntata speciale di Magari Domani Web.