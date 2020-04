Diciotto anni fa un aereo si schiantò contro il Pirellone

Erano le 17.45 del 18 aprile del 2002, 18 anni fa, quando un piccolo aereo turistico terminò la sua corsa contro la sede di Regione Lombardia, tra il 25esimo e il 26esimo piano.

Galleria fotografica 18 aprile 2002, un aereo si schianta contro il Pirellone 4 di 9

A pochi mesi dall’attentato dell’11 settembre alle Torri Gemelle di New York, con l’allerta terrorismo al massimo, l’episodio fece diffondere il panico in tutta la città.

Nell’incidente persero la vita, oltre a Luigi Fasulo, il pilota che si trovava da solo a bordo dell’aereo, Anna Maria Rapetti e Alessandra Santonocito, due dipendenti della Regione Lombardia che si trovavano al piano dove si schiantò l’aereo. Furono invece una settantina i feriti.

Al 26esimo piano del Grattacielo Pirelli, restaurato e risanato, è stato allestito un memoriale in ricordo delle vittime. «Il maledetto Covid19 – ha commentato il governatore Attilio Fontana – non ci permette la tradizionale commemorazione pubblica, ma noi non dimentichiamo. Anzi, ricordiamo quella tragedia con ancora più forza. L’incidente sfregiò uno dei grattacieli simbolo di Milano e di tutta Europa, che però è tornato a splendere. Milano, la Lombardia e l’Italia sanno e sapranno ripartire. L’hanno dimostrato e lo dimostreranno ancora».