Gli esami hanno rivelato due casi di Coronavirus a Monvalle. Lo ha comunicato il sindaco mercoledì 15 aprile, dopo aver ricevuto la notizia dalla Prefettura di Varese.

I dati personali dei pazienti risultati positivi al Virus sono protetti, ma per uno dei due si è rivelato necessario il ricovero in ospedale.

«Ringrazio – commenta il sindaco Franco Oregioni – tutta la cittadinanza, per aver finora rispettato in modo corretto l’obbligo di restare a casa, impegno che deve essere ancora mantenuto scrupolosamente. Ringrazio anche i volontari comunali e della Protezione civile, i medici, i farmacisti e tutti coloro che con solidarietà continuano a dare una mano a chi è in difficoltà. Con l’impegno di tutti si supererà questa emergenza».