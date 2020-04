Due nuovi casi nell’Unione Ovest: uno a Malgesso e uno a Bardello

L’avanzata del coronavirus procede anche nel Varesotto . Da Malgesso, comune di circa 1.300 abitanti situato nell’entroterra del Medio Verbano, è arrivata la notizia del secondo caso di contagio.

A comunicare la notizia è stato, in serata, il sindaco del paese, Giuseppe Iocca, con una lettera indirizzata ai concittadini che ricalca quelle già circolate nei giorni scorsi in tanti centri della nostra provincia.

Come di consueto, per ragioni di privacy, non saranno fornite le generalità della persona ammalata.

Secondo caso anche a Bardello, la comunicazione è arrivata sempre dal sindaco che richiama la popolazione a rispettare l’isolamento sociale: «Ancora troppa gente gira per i nostri comuni – commenta il sindaco Puggioni – chiederò alle forze dell’ordine più controlli sul territorio e tolleranza zero verso i trasgressori».