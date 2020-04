Due nuovi decessi a Caronno Pertusella. Altri tre casi di positività alla Rsa Corte Cova

Due nuovi decessi per Coronavirus a Caronno Pertusella. A darne conferma è il sindaco Marco Giudici.

Sale a 15 il numero dei cittadini deceduti dopo aver contratto il virus sul territorio. Nel complesso, sono 77 i casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia, di cui 10 guariti e altri 52 ancora positivi.

Dei due nuovi decessi, uno riguarda un’anziana ospite della Rsa Corte Cova risultata positiva al tampone, ma già affetta da acute patologie pregresse: la donna purtroppo non ce l’ha fatta ed è scomparsa nella serata di ieri, lunedì 27 aprile. Un secondo decesso di un cittadino positivo al virus e ricoverato in ospedale è stato comunicato al sindaco quest’oggi, martedì 28 aprile, dalle autorità sanitarie.

Per quanto concerne la casa di riposo di via Trieste, due settimane fa era stato accertato il primo caso di positività. La direttrice della Rsa Susanna Cattaneo ha poi dato notizia del decesso del primo caso di Coronavirus rilevato all’interno della struttura. Il primo cittadino e la direttrice hanno subito sollecitato la richiesta di tamponi per tutti gli ospiti e il personale: i circa 90 test effettuati hanno confermato che altri tre soggetti sono positivi al virus.

«Fortunatamente, dopo il primo caso positivo nella Rsa, su circa 90 tamponi a ospiti e personale sono solo tre quelli dall’esito positivo – ha spiegato il sindaco Giudici -. Uno è un dipendente della struttura che è stato subito messo in quarantena a casa, mentre gli altri due casi riguardano due ospiti. Uno di loro era già isolato, perchè presentava parecchie altre patologie, le sue condizioni erano abbastanza critiche indipendentemente dal virus, e purtroppo non ce l’ha fatta. Un secondo ospite è risultato positivo ed è stato isolato: ho chiesto subito ad Ats di mettersi in contatto con la nostra Rsa per capire come trattare al meglio la situzione».

Nel mentre ci si prepara alla fase due, e il primo cittadino ha rivolto una lettera aperta alla cittadinanza. Il sindaco ha fatto il punto, specificando che la convivenza con il virus richiederà ancor di più un grande senso di responsabilità: