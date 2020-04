Esce di strada e sfonda il muro di un edificio

Ha perso il controllo dell’auto, è uscito fuori strade e ha sfondato il muro di un edificio per poi schiantarsi contro il guard rail. È successo domenica notte 19 aprile poco prima delle 23.

Un incidente preoccupante quello che si è verificato nella notte a Locate Varesino in via Cesare Battisti. A bordo c’era un ragazzo di 27 anni che è stato soccorso e trasportato in ospedale di circolo a Varese in codice giallo.

I vigili del fuoco dei distaccamenti di Saronno e Tradate sono intervenuti con due autopompe hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.