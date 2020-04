Da Firenze 800 mascherine per l’Ospedale di Saronno e la Focris

(Immagine di repertorio) – Attraverso la Saronno Point Onlus, la Ditta Bobst di Firenze ha voluto contribuire all’emergenza coronavirus con una donazione di 800 mascherine per aiutare le persone che tanto stanno lavorando in questa emergenza.

Di queste 800 mascherine Saronno Point ha provveduto a consegnarne 500 all’Ospedale di Saronno, 100 alla Casa di Riposo Focris, altre al personale medico ed infermieristico dell’Oncologia che sta prendendosi cura dei pazienti dell’Ospedale di Saronno che stanno gravitando su Busto Arsizio, altre ai pazienti stessi che ne usufruiscono durante il trasporto per visite e terapie da Saronno a Busto Arsizio.

«Ringraziamo di cuore la dottoressa Magda Ciapponi, administratione and finance manager della Bobst srl – dice la presidente di Saronno Point, Marilena Borghetti – Un grazie di cuore per il suo interessamento e il suo impegno sociale dimostrato in questa grande difficoltà».