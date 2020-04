Fontana su inchiesta Rsa: “Impegnati con chi indaga”

«Siamo impegnati a combattere il virus e a proteggere i lombardi, massima collaborazione verso chi svolge le indagini».

Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alle notizie

sull’acquisizione di documenti in Regione.

Dopo il blitz di ieri, martedì nelle sedi del Pio Albergo Trivulzio e in diverse Rsa lombarde, oggi gli uomini del pool di polizia giudiziaria per le indagini nelle Rsa della Lombardia hanno acquisito incartamenti in Regione.