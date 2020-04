A fuoco un tetto: Vigili del fuoco al lavoro a Gallarate

Vigili del fuoco in azione questa sera a Gallarate.

Per cause ancora in fase di accertamento, la copertura di un edificio in ristrutturazione in via Marsala ha preso fuoco.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate intervenuti con un’autopompa e un’autoscala hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

L’incendio ha interessato circa 10 mq di copertura. Non si registrano feriti o intossicati.