Gallarate, la distribuzione porta a porta delle mascherine

Sono iniziate ieri – martedì 7 aprile – e proseguite oggi le consegne a domicilio delle mascherine nel Comune di Gallarate. A occuparsi della distribuzione dei dispositivi di protezione sono stati i volontari della locale Squadra di Protezione Civile.

I primi rioni interessati sono stati quelli di Cajello, Madonna in Campagna, Moriggia e Sciarè (1.500 le mascherine assegnate nel primo giorno) per poi estendersi agli abitati di Crenna e successivamente di Cascinetta. Poi toccherà al centro. Il sindaco Andrea Cassani ha pubblicamente ringraziato gli uomini della Pro Civ impegnati e tutti gli altri volontari coinvolti in questa attività.