“Gerard, porteremo sempre nel cuore il tuo sorriso”

«Sono parole di gratitudine, di amicizia, di affetto e di riconoscenza quelle che vogliamo dedicare a te Gerard, per gli anni che abbiamo trascorso insieme. È stata una vera e sincera avventura lavorativa. Il rispetto, la simpatia e il sorriso erano i tuoi valori».

I lavoratori di Whrilpool si stringono attorno ai famigliari di Gerard Nicastro, giovane di Besano, scomparso domenica 12 aprile, a seguito di una malattia. In azienda dal 1997, Nicastro era molto conosciuto e amato tra i colleghi dello stabilimento che hanno voluto ricordarlo con parole di affetto.

«Tutti noi che abbiamo avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo e lavorare insieme a lui, lo ricordiamo come una persona che trasmetteva una positività immensa con valori molto importanti».

«La famiglia per Gerard – raccontano i colleghi – era la cosa più importante, diceva sempre “se uno sta bene a casa con i propri cari può affrontare qualsiasi sfida che la vita gli pone”. La sua positività e quella luce interiore che aveva, erano in grado di tirarti su il morale anche nella giornata più storta. Gerard anche se era gravemente malato, non ha passato questi due anni preparandosi a morire ma i suoi pensieri erano sempre rivolti alle persone che amava, alle figlie Noemi e Viola, alla sua compagna Teresa e a tutti noi in fabbrica. I ricordi che aveva di noi tutti lo facevano continuare a vivere e sorridere. Gerard non è morto, rimarrà in noi un ricordo di vita che, continuerà a occupare i nostri pensieri nello stesso modo di quando era vivo. Di lui porteremo sempre nel cuore il sorriso».