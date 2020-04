Gli animali del bosco si riprendono lo spazio lasciato dagli umani in quarantena

Questo scatto è di Mauro Fiorbianco, postato sulla pagina facebook Oggi nel Varesotto. A corredo della bella foto l’avvertimento

«Vorrei lanciare un’appello/monito a tutti quelli che stanno andando a lavorare, per varie ragioni o più semplicemente perché vanno a disbrigare incombenze come ad esempio la spesa, soprattutto se si muovono la mattina presto. Nelle zone boschive (es. Valganna), ma credo ovunque, ci sono decine di branchi di animali selvatici che si sono pericolosamente avvicinati a centri abitati e strade, cinghiali, cervi, volpi, etc. etc.. Mettendosi in auto viene spontaneo condurre con le stesse modalità di un mese fa, ma stando a quello che si vede la mattina presto soprattutto, per un bel po credo che dovremo prestare un’attenzione molto più alta. Vedere un cervo che si approccia ad attraversarti la strada, fa gelare il sangue».

E il video che abbiamo postato ieri sulla pagina facebook di Varesenews ne è la riprova