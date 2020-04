Il cinghiale insonne alla ricerca delle sigarette

Umanizzare gli animali è un esercizio da evitare ma il cinghiale di questa notte ripreso in centro a Brenta, in Valcuvia, sembrava proprio alla ricerca delle sigarette.

Come il miglior copione degli insonni recita (anche se sono le ore notturne quelle preferite per muoversi), lungo la via Valcuvia l’animale adulto, di grossa taglia, ad occhio vicino al quintale ha fatto capolino fra i neon dell’insegna “tabacchi“ e i vicoli.

Un boxer lo teneva a bada coi latrati, a distanza di sicurezza: non che il selvatico dimostrasse segni di timore, anzi.

Naso a terra per cercare qualcosa da mangiare, un rapido sguardo e via da dove è tornato.

Il punto del paese dove è stato girato il video è pieno centro storico e distante dal bosco da cui l’animale probabilmente è arrivato in cerca di cibo qualche centinaio di metri.

Non è infrequente vedere cinghiali sulle strade del Varesotto alla ricerca di cibo.

Una pratica comune che ha tuttavia il sopravvento sullo stato delle cose: in questa notte gelida di primavera l’animale non ha incontrato luci o altri elementi di disturbo e si è addentrato nel centro abitato.

Proprio come le mandrie di cervi e caprioli che lungo la statale della Valganna, fino a Lavena Ponte Tresa un lettore proponeva in un breve video di ieri, mercoledì. In questo caso gli animali hanno mangiato l’erba al centro della rotatoria.