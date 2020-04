Gutierrez: “L’epidemia c’è ma è sotto controllo”

Il direttore generale di Ats Lucas Gutierrez risponde subito al grido di allarme della casa di riposo di Laveno Mombello Menotti-Bassani.

“Stiamo monitorando con attenzione e posso affermare con certezza che la situazione è sotto controllo. Il direttore e il suo personale hanno predisposto tutte le azioni possibili. Le persone contagiate sono state isolate, i protocolli di sicurezza attuati e le strategie sono state attivate fin da subito per gestire al meglio l’epidemia”.

Il direttore Gutierrez afferma di essere in contatto costante con il presidente della fondazione Menotti-Bassani e che Ats sta dando tutto il supporto necessario.

“Non neghiamo che ci siano problemi, ma in quella struttura hanno figure di primo livello. Hanno la consulenza di un virologo, un infettivologo, un medico internista. Inoltre sono stati subito fatti i tamponi. Da domani partirà un nostro progetto con Asst Sette laghi e potranno disporre anche di un macchinario mobile per fare gli Rx ai polmoni. Quella struttura è sempre stata eccellente e ha sempre avuto grandissima attenzione verso gli ospiti. Questo virus si diffonde in modi difficili da prevedere e abbiamo situazioni molto differenti in varie realtà. Rispetto ai tanti decessi sappiamo che colpisce più duramente chi ha già problemi”.

Questo è esattamente quello che ci ha detto il dottor Gutierrez. Restano i fatti con 14 morti nella casa di riposo e saremmo solo all’inizio di una situazione che appare drammatica al di là delle responsabilità che non sta ai giornali appurare.